2025年12月12日，中国人权报道了拍摄维吾尔集中营存在证据的关恒在美国寻求政治庇护的消息，引发各界对关恒命运及新疆人权的广泛关注。在海外中文舆论场中最具有影响力的X博主“李老师不是你老师”转发后，关恒在新疆实地拍摄的影片在短时间内获得了超过300万次播放。

随后，以网名为“落日海盗”为代表的一批账号在海外中文互联网社区内开始大规模抹黑关恒，主要策略是质疑关恒所拍摄内容的真实性，并反过来指责他拍摄影片的目的是为赴美寻求庇护编织理由。然而经过YouTube创作者“说真话的徐某人”的爆料，带头抹黑关恒的“落日海盗”外宣身份曝光，随后经X博主“墙国蛙蛤蛤”利用开源情报调查，发现“落日海盗”的真实身份为中共军方官媒前记者金亮。

此事件揭示了中国对外宣传的最新策略：利用伪装的“灰色身份”渗透海外舆论场，达到“润物细无声”的政治宣传效果。

恶意攻击：从“人肉曝光”到“亲历者辟谣”

自从关恒2021年10月5日在YouTube上发布了他的影片后(https://youtu.be/cI8bJO-to8I)，针对他的恶意攻击即出现在海外中文互联网上，延续至今已超过四年。关恒在以“Guan Guan”的化名发布影片后不久，一名名叫“理科男士K一米”的持亲共立场的Youtube博主便对他进行了人肉搜索，并在他的一期节目里将关恒的所有个人信息，包括真实姓名、生日、毕业学校及家庭住址等，全部“开盒”。这导致关恒虽然身在美国，依旧面临人身风险和对家人的骚扰，不得不在长达数年的时间内承受了极大压力，并被迫保持极度低调。

针对关恒的抹黑攻击高潮发生在2025年12月12日中国人权首发关恒报道之后。12月13日，“落日海盗”在X平台上连发多条推文，试图对关恒所拍摄的新疆大规模拘禁设施存在的影像证据进行“辟谣”。

“落日海盗”以“在新疆深度报道新疆军区的记者”自居，刻意截取长达19分48秒影片中极少部分的画面，先铺垫以2017年他报道“国际军事比赛”的经历，然后以看似令人信服的履历宣称关恒所拍摄的设施是“解放军训练基地”而非集中营，并以此种以偏概全的诡辩技巧质疑关恒的动机不纯、暗示他所拍摄的影像证据不可信。然而事实上，关恒在影片中已提到该设施可能为军营，但疑似集中营的设施位于军营后方。“落日海盗”则在截取的影片段落中刻意隐去了这一关键细节，制造出一种“关恒谎称军营为集中营”的假象。

而“落日海盗”发帖时，正处于关恒在美国移民法庭出庭前的关键时刻。关恒原定于12月15日就庇护申请接受庭审，此时突然在舆论场中带起“关恒不值得信任”的节奏，无疑是对他未来命运的严重、甚至致命的打击。因为一旦法庭因采信此说而裁定拒绝予以庇护、并将关恒递解回中国，他将必然遭遇严酷对待。

“落日海盗”的带节奏推文获得大量转发。分析显示，转发支持者中，出现一种前所罕见的趋势：一部分长期明显带有亲共色彩、为中共政策辩护的账号，与另一部分日常以反共或“自由派”面目示人的账号被“落日海盗”的推文凝聚在一起，二者合流、联合攻击关恒。

在关恒案的信息下方存在大规模网军评论。从网军留言截图片段中，可见其对关恒的攻击主要分为两条线索，其一是附和“落日海盗”的洗地内容、称关恒所拍摄的是军营而非集中营，其二是抹黑关恒意图欺骗美国政府以获得假庇护、称赞美国针对关恒的移民执法。这也印证了上述的合流现象。

关键转折：招募录音曝光中共大外宣策略

12月18日，著名的军事评论博主“说真话的徐某人”在X公开了一段“落日海盗”（后被调查出其真实姓名为金亮）和他在2024年8月的通话录音(12月20日在YouTube上传的完整未消音版录音：https://youtu.be/rV7JFmz6Ca0)。根据录音内容，金亮自称北京公安全前情报人员，通话时则是替中共招募外宣合作者的“中间人”。他试图以每月4万欧元的价格招募“徐某人”加入中共大外宣的网络矩阵，他自己则在其中抽成30%。

在录音中，金亮自称基督徒，信奉美国《独立宣言》。根据他的说明，中共现在不再寻求类似胡锡进或官方媒体的直接歌功颂德式的宣传，而是追求“润物细无声”的效果。他们看重在海外华人社区中保持“客观中立”形象、背景相对“干净”（没有深度参与反共政治活动、未被最高层彻底定性）的博主。除了“徐某人”，金亮还称他已谈定了在意大利的音乐博主、在日本的美食博主和在美国费城的修车博主等生活类网红 。

金亮要求“徐某人”在他的军事评论中多谈乌克兰军队的内部问题和装备老化等问题，以此类推，暗示台湾军队也不堪一击，从而制造失败主义情绪。红线方面，金亮表示需奉行“小骂大帮忙”的原则，可以骂共产党、可以骂防疫政策，甚至可以骂政府部门，但绝对不能骂“一号人物”习近平。金亮同时表示，所有指令不留文字，资金通过隐蔽渠道支付，不签书面合同 。

在徐某人录音证据曝光后的短短数小时内，“落日海盗”在未作任何辩解的情况下，迅速注销了其X和YouTube账号（X后来恢复，但无任何新发言活动）。这种违背常理的“光速逃逸”，侧面印证了“徐某人”所公布之通话录音的真实性。

根据“落日海盗”被曝光的发言内容以及中共网军的长期动向，可知目前最触动中共神经的红线，应属维吾尔、西藏、香港、台灣等议题，这些议题被中共声称为“分离势力”，而其在上述地区进行的镇压与人权侵犯也更加残酷、更不可告人。此外，对习近平本人的批评则是另一高压红线。除此之外，中共网军与其在海外招募的协力者拥有批判共产党本身及其一些具体政策的空间。这一特征，或可在一定程度上协助识别海外中文舆论场中潜伏的中共协力者。攻击关恒的账号中，貌似反共的账号和亲共的账号合流，也符合这样的伪装起来的中共网军的特征。

开源情报：“落日海盗”的真实身份

12月20日，X博主“墙国蛙蛤蛤”发布了详尽的开源情报（OSINT）调查报告，揭露了“落日海盗”的真实身份。

墙国蛙蛤蛤披露的信息如下：经多重交叉验证，该账号持有者真名为金亮（Jin Liang）。

基本信息： 1981年生，北京满族人（曾在2000年凭此身份在北京高考获加分）。曾经在美国费城一带居住，不清楚目前是否还在美国。

职业履历： 不迟于2009年入职《解放军报》；2016年任“北京时间”军事频道制作人。掌握进入新疆军事禁区及内蒙古朱日和训练基地等军事要地的特权。

网络足迹： 调查发现，金亮曾长期以“落日海盗”的用户名在新浪微博活动，曾发表过猛烈抨击华为251事件的微博，被许多中国的民族主义者视作敌人。

机制分析：警惕“灰色代理人”的职业化渗透

“落日海盗”（金亮）身份的曝光，展示了中共跨国镇压手段升级的典型样本：

1. 深度的伪装策略

金亮并未以官方喉舌的面目示人。相反，他利用在新浪微博等社交媒体上留下的“反体制”、“追求普世价值”的言论痕迹，精心打造了一个“体制内清醒者”及“独立观察者”的人设。这种伪装使其更容易获得海外异议社群的信任，从而在关键时刻实施分化或误导。

2. 职业化的构陷手段

在针对关恒的行动中，金亮利用其在体制内获得军事地理、媒体操作等方面的专业知识，对草根记录者进行针对性打击。他巧妙避开意识形态争论，专攻“技术细节”，以偏概全，配合大量有大外宣嫌疑的账号的转发、评论，严重污染了关恒事件在X等海外网络平台的舆论焦点。

3. 深度伪装的中共网军，各种类似金亮的账号，可以在中共划定的范围内伪装成异议群体的一部分，但是在中共的红线问题上听命于中共，就是小骂大帮忙。而其中一些，也甚至像金亮一样，居住在美国。

结语

在事件发酵后，联邦移民当局在社会舆论关注之下，于12月19日放弃了将关恒递解至乌干达的法庭动议。一天后，金亮的身份彻底曝光。两者共同构成了一个完整的证据闭环：关恒不仅是一位无辜的庇护寻求者，更是一位被中共动用体制内专业人员进行跨国盯防、抹黑的重点目标。金亮在身份败露后的仓皇销号，从反面印证了关恒取证材料的敏感性与真实性。

中国人权呼吁国际社会继续关注关恒案件的最新动态，同时强烈呼吁国际社会、各国移民、执法及司法机构，高度警惕并深入审视中共大外宣（Great External Propaganda）系统正在实施的“润物细无声”式战术转型——即从以往生硬的官方喉舌宣传，转向利用伪装成“独立观察者”、“宗教信徒”甚至“反建制人士”的体制内专业人员（如“落日海盗”金亮）等，在海外进行隐秘的收买招募，散布虚假信息，甚至对异见人士实施精准的跨国镇压。

Twitter

Website

Email

Support our work—donate!